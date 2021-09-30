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Kahramanmaraş'ta barınma sorunu yaşayan öğrenciler misafirhanelere yerleştirildi
KAHRAMANMARAŞ
30.09.2021, 14:47
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