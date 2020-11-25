Kahramanmaraş'ta kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon, izleme ve değerlendirme komisyonu toplantısı!

KAHRAMANMARAŞ 25.11.2020, 17:19
Kahramanmaraş'ta kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon, izleme ve değerlendirme komisyonu toplantısı!