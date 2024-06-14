Hak yolunda teslimiyet ve fedakarlığın bir nişanesi olan Kurban Bayramı, kültür ve geleneklerimiz ile birlikte dini değerlerimizin bizlere yüklediği sorumluluklarımızı hatırlamak ve hayata geçirmenin en güzel vesilesidir.

Böyle müstesna günlerin coşkusunu ve sevincini yaşarken, zirveye çıkardığımız yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın birkaç gününe değil her gününe yayabilmek, bu duyguları kalıcı hale getirebilmek için daha fazla çaba göstermeliyiz. Dini bayramlarımızda akraba ziyaretleri dışında özellikle; yaşlı, kimsesiz, fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızı ziyaret ederek, onlarla bayramın manevi huzurunu ve heyecanını birlikte yaşamalı ve paylaşmalıyız.

Manevi atmosferi yüksek böyle mübarek günleri bir vesile olarak görmeli; dargınlıklarımızı, kırgınlıklarımızı ve kızgınlıklarımızı unutarak, aramızda ki yardımlaşmayı artırmak suretiyle, kardeşlik duygularımızı daha da pekiştirmeli daha da güçlendirmeliyiz.

Değerli Hemşehrilerim,

Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmeniz ve bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için seyahate çıkacak olanlar başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan trafikte azami derecede dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istirham ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; Mübarek Kurban Bayramı’nın tüm İslam âlemine hayırlara vesile olması temennilerimle, bütün hemşehrilerimizin bayramını kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde bir bayram geçirmenizi diliyorum.

Mükerrem ÜNLÜER

