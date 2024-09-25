Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Aksu TV Ekranlarında Haber Ötesi programının konuğu oldu.

Aksu Tv Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün sorularını yanıtlayan Vali Ünlüer, programda, özellikle kent genelinde yapılan konutların yapım sürecini kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.

Deprem sonrası kentte yapılan ve yapılacak olan hastane ve kamu binaları hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Ayrıca Vali Ünlüer, uzun süredir kafa karışıklığına neden olan Doğukent ve Güneşevler konusunu da masaya yatırdı.