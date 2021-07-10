Singapur Büyükelçisi Jonathan TOW Mado Çifliğinde !

Büyükelçi Tow ziyaretleri kapsamında dondurmayı dondurma yapan salep ve keçi sütünün üretiminin sağlandığı MADO çiftliğine gitti.

Burada salep yetiştirme konusunda görüş alışverişinde bulunularak Kahramanmaraş ve Singapur arasında bilgi alışverişi sözleri verildi.



Ardından bir açıklama yapan Mado Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur kaliteli bir salep yetiştirebilmek amacıyla bu tür toplantıları yaptıklarını belirtti.

Daha sonra Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur ise her dondurmanın dondurma olmadığı gibi her salep’in de salep olmadığına dikkat çekti.



Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow da saleple alakalı değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Ayrıca program sonun da MADO’nun bir alt kuruluşu olan MARSU’nun ürettiği bir milyonuncu su Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow’a hediye edildi.