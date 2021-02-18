TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç gündemi değerlendirdi!

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı-Adalet ve Kalkınma Partisi ( AK Parti) Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, katıldığı bir televizyon kanalında; “CHP genel başkanının yaptığı bu açıklamayı kabul etmek mümkün değil” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 18.02.2021, 16:20 18.02.2021, 17:00
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç gündemi değerlendirdi!

Yapılan açıklamaları esefle karşıladığını kaydeden Güvenç, “Bakın her zaman söylüyoruz Türkiye’nin bir muhalefet sorunu var, bir CHP sorunu var ve onun genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir sorunu var. Şimdi mecliste bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ondan önce Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Milli Savunma ve İçişleri Bakanımız demokratik teamüllere uygun olarak yakışan şekilde, ana muhalefet partisi ve mecliste gurubu bulunan İYİ Parti’yi ziyaret etti.

Operasyonun önemini, detaylarını, ayrıntılarını, neden yapıldığını, nelerin başarıldığını samimi bir ortamda anlattılar. Arkasından genel kurulda sayın bakanlar açıklama yaptılar. Parti gurupları da açıklamalarıyla, eleştirileriyle katkı sağladılar. Şimdi bu kadar gelişme olurken, bu kadar milli bir meselede iktidar sana böyle bir zeytin dalı uzatmışken çıkarda cani bir örgütün, savaş hukukunda olmayan bir şekilde, dünyanın telin ettiği bir konuda, silahsız 13 vatandaşımızı öldürmüşken çıkar derseniz ana muhalefet partisi genel başkanı olarak, ‘Bunun sorumlusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır’ derseniz burada sözün bittiği yerdir. Yani siz cumhurbaşkanı olsanız buna nasıl tepki verirsiniz? Şehitlerimiz var yüreğimiz yanıyor, 40 yıllık bir mücadele var, kahraman askerimiz gururu verici bir operasyon yapmış ve 13 canımızı kaybetmişiz. Bu ortamda bile bir milli duruş sergileyemediği gibi, insanların gönüllerini ferahlatacak şekilde ülkenin ana muhalefet partisi PKK’yı, onun cani tetikçilerini kınama yerine önce amalı, ancaklı kurtarılabilir miydi gibi imalarla iktidarı suçlama yoluna girdi. Ve en son bardağı taşıran damlayı da dün ‘bunun sorumlusu cumhurbaşkanıdır’ diyerek haddi aşan, bir muhalefet partisine asla yakışmayan, yürekleri yaralayan bir açıklama yaptı.

O bardağı taşırdığı içinde Sayın Cumhurbaşkanımız dün çok açık bir şekilde, ‘Böyle bir milli mücadele yürütüyoruz, sayın bakanları sana gönderiyorum, çıkıp bunu diyorsun’ bunun ne anlamı var. Bunu kim adına söylüyorsun, bundan nasıl bir siyaset umuyorsun. Bu yaptığın açıklamaların asker üzerindeki etkisini nedir? Bu yaptığın açıklamaların şehitlerimiz üzerindeki etkisi inedir? Bu yaptığın açıklamaların şuanda Kuzey Irak’ta, Cudi’de, Gabar’da, Ağrı Dağı’nda PKK ile mücadele den askerlerimizin anne babaların üzerinde yapacağı etki nedir? Yani sen bunu hiç mi düşünmezsin. Gerçekten esefle karşılıyorum. Yani bir siyasetçi olarak değil, bir insan olarak CHP genel başkanının yaptığı bu açıklamayı kabul etmek mümkün değil. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız çok sert bir tepkiyle bunu milletin nazarına, takdirine sundu diye düşünüyorum. Temennimiz başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin milli meselelerde kamu vicdanını rahatsız edecek, tavırlara, politikalara yeltenmemelidir. Bunların kabul edilebilir bir yanı yok” dedi. 

#TBMM İçişleri Komisyonu BaşkanıAdalet ve Kalkınma Partisi ( AK Parti) Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç #AK Partili Güvenç
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