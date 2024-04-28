Olay, Adıyaman Altınşehir Polis Karakolu'nda yaşandı. İddiaya göre, karakolda görevli bir polis memuru, bilinmeyen bir nedenle görev başındaki diğer polis memurlarına silahla ateş etti. Olay sonrası yaralı polislerin olduğu, bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BAKAN YERLİKAYA: 2 POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Bakan Yerlikaya ise saldırıya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün saat 20:15 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.'yü yaralamıştır. Olayın faili S.U.Ş, etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştır. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen polis merkezi amirimiz K.Ü ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur. Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."

2 ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU; VALİLİK DE AÇIKLAMA YAPTI

Adıyaman'da, polis merkezinde görevli S.U.Ş.'nin tabancayla vurarak şehit ettiği 2 amirin kimliği belli oldu. Şehit olan Polis Merkezi Amiri Kamuran Üçgül (46) ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Gökhan Özbek'in (42) naaşı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.