Kahramanmaraşlılar, Gazze'deki son gelişmeleri protesto etmek ve dikkat çekmek amacıyla harekete geçti.
Kahramanmaraş Platformu öncülüğünde yaklaşık 50 sivil toplum kuruluşu (STK), İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlara tepki göstermek için bir dizi etkinlik düzenledi.
Bu kapsamda, Yeni Dünya Vakfı Onikişubat ilçesinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinin önünde Gazze için yardım kermesi düzenledi.
Yeni Dünya Vakfı Hanımlar komisyonu başkanı Şeyma Eryılmaz Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunduKaynak: Anadolu Ajansı (AA)