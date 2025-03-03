3. Lig 1. Grupta mücadele eden HG Hospital Kahramanmaraşspor, deplasmanda Kırşehirspor ile karşılaştığı müsabakadan 3-0 galip ayrıldı. 2024-2025 Futbol Sezonu Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraşspor, Kırşehir Ahi Stadyumu'nda oynanan maçta kötü gidişata dur dedi ve önemli bir galibiyet elde etti.

Galibiyet parolasıyla deplasmana giden Kahramanmaraşspor, 9. dakikada Yunus Tarhan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan temsilci, üstünlüğünü koruyarak soyunma odasına 1-0'lık skorla girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan kırmızı-beyazlılar, 49. dakikada Mustafa Apardı’nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. 84. dakikada ise Kahramanmaraşspor'un kazandığı penaltıyı Birhan Vatansever gole çevirerek takımının 3. golünü kaydetti. Bu sonuçla birlikte Kahramanmaraşspor, ligin ikinci yarısındaki ilk galibiyetini alarak puanını 25’e yükseltti.