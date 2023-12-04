Kahramanmaraş’ta 6 Şubatta meydana gelen asrın felaketinin ardından ağır hasarlı binaların yıkımına başlanmıştı. Etrafı tamamen boşatılan birçok bina güvenlik önlemleri alınarak dinamitle patlatılarak yıkılmaktayken yerleşim yerlerine yakın noktalarda ki binaların yıkımı bu kadar kolay olmuyor.

Bu zorlu yıkım sürecinde kepçe operatörleri mesleklerini büyük bir özveri ile yerine getirirken yıkım çalışmaları esnasında yaşadıkları zorlukları aksu habere anlattı.

Eskavatör operatörlerinden Hasan Durmuş, yıkım çalışmaları esnasında alınan önlemleri aksu habere anlattı.

Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binaların yıkımı sırasında, binanın tepesine çıkan kepçe operatörleri, zorlu bir mücadele ile karşı karşıya, Deneyimli operatörler dikkatlice planlanmış yıkımı gerçekleştirmek için gayret ediyor.