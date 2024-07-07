2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımımızın Hollanda ile karşılaştığı çeyrek final maçı, Almanya'da gerçekleşen Maç iki takımın da yüksek tempolu ve çekişmeli bir oyun sergilediği anlarla doluydu.

Bu heyecan verici karşılaşma, Kahramanmaraş'ta Onikişubat Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi'nde de büyük bir coşku ile izlendi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu dev LED ekran, futbolseverlere unutulmaz bir maç izleme deneyimi sundu. Maç öncesinde toplanan binlerce taraftar, büyük bir heyecan ve umutla skor tahminlerinde bulundu.