Ramazan Bayramı'nın da vazgeçilmez tatlarından biri olan çörekler, Kahramanmaraş'ta yılın 12 ayı üretiliyor.

Deprem sonrası işlerine yeniden kavuşan esnaflar, Dulkadiroğlu ilçesi Kapalı Çarşı içerisinde yer alan iş yerlerinde yoğun mesai harcıyorlar.

Odun ateşinde pişirilen çörekler hakkında konuşan Mehmet Tanıdır, "Yöresel çöreklerimizi odun ateşinde pişirerek insanımıza sunuyoruz." şeklinde konuştu.

İşletme sahibi Mehmet Kar ise, "Şu anda işlerimiz elhamdülillah belli bir seviyeye geldi, yavaş yavaş depremin yaralarını sarıyoruz." ifadelerini kullandı.