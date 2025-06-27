Şekeroba Mahallesi'nde 20 ahırın temeli atılırken, Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 10 ahırın anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Törende konuşan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat depremlerinin ardından konut, iş yeri ve ahır yapımlarının eş zamanlı başlatıldığını belirtti. Ünlüer, "Tüm kurumlarımız ve paydaşlarımızla büyük bir özveriyle çalışarak belirlediğimiz hedeflerin tamamına ulaştık." ifadelerini kullandı.

Vali Ünlüer, il genelinde toplam 2 bin 150 hak sahibinin bulunduğunu hatırlatarak, yıl sonuna kadar bin ahırın tamamlanarak teslim edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

"Ahırını Yapana Destek Projesi" hakkında da bilgi veren Ünlüer, vatandaşların talep etmeleri halinde kendi ahırlarını yapabileceklerini, dileyenlerin ise Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) aracılığıyla ahırlarının inşa edilip teslim edileceğini kaydetti.

Törenin ardından Vali Ünlüer ve beraberindeki heyet, depremde eşini kaybeden hak sahiplerinden Aynur Bozokul ve ailesini ziyaret etti. Vali Ünlüer, başsağlığı dileklerini ileterek teslim edilen ahırın hayırlı olmasını temenni etti.

Programa, Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, mahalle muhtarları ve vatandaşlar da katıldı.