Seminerde, özellikle son dönemde artış gösteren aşı reddi ve topuk kanı reddi konularına dikkat çekildi. Toplum sağlığını tehdit eden bu duruma karşı, toplumla birebir iletişim halinde olan İmam Hatipler ve Kur’an Kursu öğreticilerine yönelik bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara, doğru bilinen yanlışlar anlatılarak kamuoyunun doğru yönlendirilmesi hedeflendi.

Programa Onikişubat kaymakamı Salih Çiğdem, İl sağlık müdürü Uzm. Dr. Vehbi Şirikçi, İl müftüsü Abdurrahman Kotan, Halk sağlığı hizmetleri başkanı Dr Ahmet Yener, Onikişubat İlçe Sağlık müdürü Dr. Gülsüm Kerkütlüoğlu, Onikişubat ilçe müftüsü Hüseyin Özdemir ve ilçe daire amirleri imam hatipler kuran kursu öğreticileri katıldı.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinin, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında birey ve toplum sağlığını destekleyen çok amaçlı yapılar olduğu vurgulandı. Merkezlerde beslenme danışmanlığı, psikososyal destek, kadın sağlığı, kanser taramaları, tütünle mücadele gibi hizmetlerin bütüncül bir yaklaşımla sunulduğu ifade edildi.

Eğitim programı, sağlık okuryazarlığını artırmaya yönelik yapılan çalışmalarla sona erdi.