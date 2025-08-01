DYK Kurslarında Sınavlara Hazırlık ve Akademik Takviye

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde açılan DYK kursları, özellikle 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin merkezi sınavlara daha iyi hazırlanmasını hedefliyor. Öğrencilerin eksik kazanımlarını gidermesi ve akademik başarılarını artırması amaçlanıyor.

Hem trafik kuralları hem de orman yangınları konusunda uyardı
Hem trafik kuralları hem de orman yangınları konusunda uyardı
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2025 yaz dönemi DYK verileri:

  • 73 okulda 870 kurs açıldı

  • 407 öğretmen görev yapıyor

  • 4529 öğrenci kurslara devam ediyor

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Yaz Okullarına Yoğun İlgi: Sosyal ve Sportif Gelişim Ön Planda

Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişimini destekleyen yaz okulları da kent genelinde büyük ilgi görüyor. 2. sınıftan itibaren tüm sınıf düzeylerine açık olan kurslar, 4 ana alanda düzenleniyor: Spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim.

📍 Yaz okulu verileri:

  • 25 okulda 117 kurs açıldı

  • 43 öğretmen görev alıyor

  • 1509 öğrenci kurslardan faydalanıyor

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Spor Kursları

Öğrencilere şu branşlarda eğitim veriliyor:

  • Atletizm, basketbol, okçuluk, futbol, yüzme

  • Voleybol, hentbol, masa tenisi, satranç

  • Halk oyunları

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Görsel Sanatlar Kursları

  • Resim, ebru sanatı, sanat ve tasarım

  • Hat sanatı, fotoğrafçılık

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Müzik Kursları

  • Gitar, keman, piyano/org

  • Bağlama/saz, melodika

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Bilişim Kursları

  • Yazılım, robotik kodlama, arduino programlama

  • Ofis programları, bilgisayarda doküman hazırlama

  • Bilgisayara giriş eğitimi