DYK Kurslarında Sınavlara Hazırlık ve Akademik Takviye
Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde açılan DYK kursları, özellikle 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin merkezi sınavlara daha iyi hazırlanmasını hedefliyor. Öğrencilerin eksik kazanımlarını gidermesi ve akademik başarılarını artırması amaçlanıyor.
2025 yaz dönemi DYK verileri:
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73 okulda 870 kurs açıldı
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407 öğretmen görev yapıyor
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4529 öğrenci kurslara devam ediyor
Yaz Okullarına Yoğun İlgi: Sosyal ve Sportif Gelişim Ön Planda
Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişimini destekleyen yaz okulları da kent genelinde büyük ilgi görüyor. 2. sınıftan itibaren tüm sınıf düzeylerine açık olan kurslar, 4 ana alanda düzenleniyor: Spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim.
📍 Yaz okulu verileri:
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25 okulda 117 kurs açıldı
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43 öğretmen görev alıyor
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1509 öğrenci kurslardan faydalanıyor
Spor Kursları
Öğrencilere şu branşlarda eğitim veriliyor:
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Atletizm, basketbol, okçuluk, futbol, yüzme
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Voleybol, hentbol, masa tenisi, satranç
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Halk oyunları
Görsel Sanatlar Kursları
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Resim, ebru sanatı, sanat ve tasarım
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Hat sanatı, fotoğrafçılık
Müzik Kursları
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Gitar, keman, piyano/org
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Bağlama/saz, melodika
Bilişim Kursları
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Yazılım, robotik kodlama, arduino programlama
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Ofis programları, bilgisayarda doküman hazırlama
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Bilgisayara giriş eğitimi