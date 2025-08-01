DYK Kurslarında Sınavlara Hazırlık ve Akademik Takviye

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde açılan DYK kursları, özellikle 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin merkezi sınavlara daha iyi hazırlanmasını hedefliyor. Öğrencilerin eksik kazanımlarını gidermesi ve akademik başarılarını artırması amaçlanıyor.

2025 yaz dönemi DYK verileri:

73 okulda 870 kurs açıldı

407 öğretmen görev yapıyor

4529 öğrenci kurslara devam ediyor

Yaz Okullarına Yoğun İlgi: Sosyal ve Sportif Gelişim Ön Planda

Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişimini destekleyen yaz okulları da kent genelinde büyük ilgi görüyor. 2. sınıftan itibaren tüm sınıf düzeylerine açık olan kurslar, 4 ana alanda düzenleniyor: Spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim.

📍 Yaz okulu verileri:

25 okulda 117 kurs açıldı

43 öğretmen görev alıyor

1509 öğrenci kurslardan faydalanıyor

Spor Kursları

Öğrencilere şu branşlarda eğitim veriliyor:

Atletizm, basketbol, okçuluk, futbol, yüzme

Voleybol, hentbol, masa tenisi, satranç

Halk oyunları

Görsel Sanatlar Kursları

Resim, ebru sanatı, sanat ve tasarım

Hat sanatı, fotoğrafçılık

Müzik Kursları

Gitar, keman, piyano/org

Bağlama/saz, melodika

Bilişim Kursları