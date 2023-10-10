Yürüyüşün ardından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yapıldı ve Filistin'de şehit düşen Müslümanlar için dua edildi.

Anadolu Gençlik Derneği Kahramanmaraş İl Başkanı Yunus Kır basın açıklaması yaptı. Açıklamada, İsrail'in yıllardır İslam topraklarını işgal ederek kadın, yaşlı ve çocuk demeden katliamlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Ayrıca, Mescid-i Aksa'nın sürekli taciz edildiği, masum sivillerin öldürüldüğü, çocukların tutuklandığı ve Gazze'deki ambargonun şiddetinin arttığı vurgulandı. Yürüyüşün, Filistin'e ve tüm Müslümanlara destek mesajı vermek amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

