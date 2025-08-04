Kahramanmaraş’ın içmesuyu altyapısında önemli bir dönüm noktası olan Kılavuzlu İçmesuyu İletim Hattı’nda çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, içmesuyu hattında gelinen son durumu yerinde inceledi. 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Tuba Köksal ve Mehmet Şahin ile AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül’ün de yer aldığı teknik inceleme gezisinde, projede gelinen aşamaya dair kapsamlı bilgi alındı.

“Mahallelerimizde Rahatlama Başladı”

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kılavuzlu Barajı’ndan Ayvalı Arıtma Tesisi’ne ulaştırılan suyun arıtılarak şebekeye verilmeye başlandığını belirtti. Başkan Görgel, “An itibariyle Kılavuzlu Barajı’ndan Ayvalı Arıtma Tesisimize ulaştırdığımız suyu arıtıp içmesuyu sistemimize vermeye başladık. Depolarımız seviye aldıkça mahallelerimizde hissedilir bir rahatlama olacak. Bu süreçte büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalışan tüm ekip arkadaşlarıma ve sabırla bekleyen hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.