Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın 2. Dönemi başlamasıyla birlikte il genelinde önemli bir adım attı. Okul önleri, park/bahçe ve metruk binalarda kontroller gerçekleştirildi.

Eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okulların ve çevrelerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinden arındırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda yapılan kontrollerin eğitim yılı boyunca devam edeceği bildirildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, halkın güvenliği ve gençlerin sağlığı için narkotik suçlarla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.