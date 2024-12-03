Kahramanmaraş Trabzon Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 46 HE 283 plakalı otomobilin sürücüsü U.K., müftülük kavşağına geldiği sırada aracının kontrolünü kaybetti. Araç, orta refüjde bulunan reklam panosunun beton bloğuna çarparak durabildi.

Kaza sonucunda, araç sürücüsü U.K. ve yolcu konumundaki L.Ç. ağır şekilde yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Menderes Mahallesi müftülük meydanında yaşanan kazanın ardından güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı.