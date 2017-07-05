Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolunun Kapıçam Mevkisinde Selahattin Aslan'ın Kullandığı 63 E 1737 Plakalı Hafif Ticari Araç İle Oruç Özdemir İdaresindeki 46 AG 762 Cip Çarpıştı.
Kazada, Sürücüler Aslan, Özdemir İle Hafif Ticari Araçta Bulunan Cuma Fak, Ali Ve Serdar Aslan Yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis Ekiplerince Kentteki Hastanelere Kaldırıldı.
Öte Yandan, Hafif Ticari Araçta Bulunan Bir Köpek, Jandarma Ekiplerince Hayvan Barınağı Yetkililerine Teslim Edildi.
Spor Toto 2. Lig temsilcimiz Kahramanmaraşspor, dış transferde Bandırmaspor da forma giyen 1995 doğumlu genç stoper Bilal Hallaçlar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.