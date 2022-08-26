Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde uyuşturucudan gözaltında alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan Y.D’nin üzerinde ve aracında narkotik madde arama köpeği ALFİ’nin de katıldığı aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler tarafından gözaltına alınan Y.D sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.