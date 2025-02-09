Kahramanmaraş'ta Asker Uğurlaması: Hüzün ve Gurur Bir Arada Yaşandı. Kahramanmaraş'ta vatan görevini yapmak üzere askere gidecek olan yiğitler, dualarla ve gözyaşlarıyla asker ocağına uğurlandı. Uğurlama törenlerinde hüzün ve gurur aynı anda yaşandı.

Aileleriyle vedalaşan gençler, askerlik görevini yerine getirecek olmanın gururunu yaşarken, sevdiklerinden ayrılmanın hüznünü de derinden hissetti. Uğurlama törenlerine katılan aileler de hem gururlandı hem de gözyaşlarına hakim olamadı.

Vatandaşlar da askerleri alkışlayarak onlara destek oldu. Asker uğurlamaları, Kahramanmaraş'ta birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.