Adana'da sulama kanalına düşen 9 yaşındaki yeğenini kurtarmak isteyen 44 yaşındaki Serdal Çavuş, boğularak hayatını kaybetti. Küçük çocuk ise çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yürek yakan bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ege Bağatur Bulvarı üzerinde yürüyen 9 yaşındaki Ayaz Çavuş, dengesini kaybederek Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Küçük çocuğun yardım çığlıklarını duyan dayısı Serdal Çavuş (44) ise hiç düşünmeden suya atladı.

Çevredeki vatandaşlar, dayı ve yeğeni kurtarabilmek için olay yerine can simidi attı. Ayaz Çavuş simide tutunarak sudan çıkmayı başarırken, Serdal Çavuş güçlükle kıyıya çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren dayı ve yeğeni Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Serdal Çavuş kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sulama Kanalında Tehlike Büyüyor

Özellikle yaz aylarında serinlemek için ya da çevresinde yürüyüş yapanların sıkça tercih ettiği sulama kanalları, can almaya devam ediyor. Yetkililer, bu tür kanallarda gerekli güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.