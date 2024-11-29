Kalbinde delik olan ve açık kalp ameliyatından korktuğu için tedavisini 13 yıl erteleyen Ömer Emin Kıraç, Kahramanmaraş'ta total endoskopik yöntemle yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Sivas'ta vatani görevini yapan 20 yaşındaki Ömer Emin Kıraç, henüz ilkokul öğrencisiyken öğretmeninin tavsiyesi üzerine ailesinin başvurduğu sağlık kuruluşunda, kalbinde bir santimetrelik delik olduğunu öğrendi.

O dönem açık kalp ameliyatından korkan ve kalbindeki deliğin sağlığını ciddi anlamda etkilemediğini belirten Kıraç, hekimlerin önerdiği ameliyatı istemedi.

Kıraç, 13 yıl sonra vatani görevini yapmak üzere gittiği Sivas'ta komutanlarının "Kronik rahatsızlığı olan var mı?" sorusu üzerine hastalığından bahsetti ve sevk edildiği Sivas Numune Hastanesinde kalbindeki deliğin 4 santimetreye ulaştığını öğrendi.

Ailesiyle yaptıkları araştırma sonucu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvuran Kıraç'a Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdinç Eroğlu, kalbindeki deliğin total endoskopik kalp ameliyatı yöntemiyle kapatılabileceği bilgisini verdi.

Kapalı ameliyat yöntemini kabul eden Kıraç, Prof. Dr. Erdinç Eroğlu’nun gerçekleştirdiği başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.







