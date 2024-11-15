6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, bölgede konutlar kadar ibadethanelerde de büyük hasarlara yol açtı.

Bu yıkımdan etkilenen Kapıçam Mahallesi sakinleri, mahalle muhtarı Mehmet Pelit’in öncülüğünde imece usulüyle bir araya gelerek mahalle camisini yeniden inşa etti.

Yeniden inşa edilen cami, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam, diğer siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katıldığı bir törenle ibadete açıldı.

Dualar eşliğinde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşma yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, camilerin toplumsal dayanışma ve birlikteliğin sembolü olduğuna vurgu yaptı.

Mahalle muhtarı Mehmet Pelit ise caminin inşasında emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek, dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdiklerini belirtti.

Açılış töreni, duaların ardından kurdele kesilmesiyle sona erdi. Törenin ardından Cuma namazı çıkışında mahalle sakinlerine yemek ikramında bulunuldu.

Kapıçam Mahallesi sakinleri, büyük bir özveriyle yeniden inşa ettikleri camilerini ibadetle buluşturmanın mutluluğunu yaşadı.