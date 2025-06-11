Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan karpuz, hem serinletici etkisiyle hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla sofraların baş tacı olmaya devam ediyor. Ancak lezzetli ve tam olgunlaşmış bir karpuz seçmek, sanıldığından daha fazla dikkat gerektiriyor.

Karpuz satıcılarının verdiği bilgilere göre, meyvenin sap kısmı kadar taban kısmı da seçimde büyük önem taşıyor. Özellikle alt kısmı geniş ve sarımsı renkte olan karpuzlar, genellikle daha fazla güneş gördüğü ve olgunlaştığı anlamına geliyor. Şekli düzgün, kabuğu hafif mat ve yüzeyinde belirgin damarlar bulunan karpuzların ise daha tatlı ve sulu olduğu belirtiliyor.

Satıcılar, karpuz alırken sadece dış görüntüye değil, aynı zamanda bu detaylara da dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Doğru karpuz seçimiyle hem serinlemek hem de damakları şenlendirmek mümkün.

Uzmanlar ayrıca, karpuzun düşük kalorili ve su oranı yüksek yapısıyla yaz aylarında hem ferahlatıcı hem de besleyici bir alternatif olduğunu hatırlatıyor.