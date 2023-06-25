Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kurban kesenlere kritik bir uyarıda bulundu. Etin kesildikten sonra poşete konmaması gerektiğini söyleyen Yardımcı, "Hemen yeşeriyor, bazen kokuyor ve tüketilemeyecek hale geliyor. Kurban kesildikten sonra etini kaplara koyup üzerine bez örterek eve veya kasaba götürün" dedi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kurbanın ehil kişiler tarafından usulüne uygun kesilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, acemi kasapların hem elini, bacağını keserek yaralandığını hem de hayvana eziyet verdiğini söyledi.

Usta kasapların tercih edilmesini öneren Yardımcı, "Ustalık ve kesici belgesinin yanı sıra kasabın tecrübeli olması önemli. Belediyelerin kesim yerleri var. Oralarda da kesim yaptırılabilir." diye konuştu.

Kesim öncesi hayvana su içirilmesinin tuz veya yiyecek verilmesinin doğru olmadığını aktaran Yardımcı, hayvanı strese sokmamak gerektiğini ifade etti.