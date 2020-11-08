Kasım ayında erik ağaçları çiçek açtı!

YAŞAM 08.11.2020, 14:20
Kasım ayında erik ağaçları çiçek açtı!

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi dolayısıyla erik ağaçları çiçek açıp meyve verdi.