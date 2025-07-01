Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kayınpeder N.Y., yanında bulundurduğu tabanca ile gelini S.N.Y.'ye ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan S.N.Y., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Hastanede doktorların tüm çabasına rağmen ağır yaralanan genç kadın yaşamını yitirdi. S.N.Y.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kayınpeder Gözaltında

Olay sonrası kaçan kayınpeder N.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.