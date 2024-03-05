Seçim çalışmalarını sürdüren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, dün Tokat mitingine giderken kaza geçirdi.

Destici'nin içinde bulunduğu minibüs, Reşadiye ilçesine 15 kilometre mesafede kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

4 kişi yaralandı

Kazada Mustafa Destici ile birlikte, koruması, şoförü ve BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.





Destici'nin genel durumu iyi

Destici ile Omalar, Reşadiye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yapılan açıklamalarda, Destici'nin genel durumunun iyi olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu

Destici'ye kaza sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu geldi.

Erdoğan, Destici ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.



Hastaneden fotoğraf geldi

Geceyi hastanede geçiren Destici'yi ziyaret eden MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, hastane odasından fotoğraf paylaştı.

Karede, Destici'nin durumunun iyi olduğu dikkat çekti.



Taburcu oldu

Hastane çıkışı açıklamalarda bulunan Destici, tedavisinin tamamlandığını ve evinde birkaç gün dinleneceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Allah’a hamd ediyoruz. Büyük bir kazadan sağ salim kurtulmuş olduk. Dün sabah Sivas’taki toplantımızdan sonra Tokat programımız için yola çıktı. Yağış da vardı. Bizden önce aynı yol üzerinde 3-5 kaza daha olmuş. Arkadaşlarımın verdiği bilgiye göre, akaryakıt birikintilerinin sebep olduğunu söylediler. Arka tarafta oturduğum için gördüm. Aracımı sağa doğru kontrolden çıktı. Yolda biraz sağa sola savrulduktan sonra çukura düştük. İstinat duvarına da çarparak durabildi. Bizim olduğumuz taraftaki 3 kişi kazadan etkilendi. Şoförümüz, il başkanımız bir de ben.

"Ayağımda çatlağa bağlı bir ödem var"

Sağ olsunlar doktorlarımız olağanüstü çabayla ilgi gösterdiler. Tedavi sürecimiz tamamlandı. Kafa bölgesinde bir akım şişlikler ve çizikler oluştu. Diz kapağımın orada bir çatlak meydana geldi. Birkaç gün dinlememizi tavsiye ettiler.

Sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ve diğer siyasi parti genel başkanlarına teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle bir kaza yaşatmasın. Ayağımda çatlağa bağlı bir ödem var. İlaç tedavisi alıyorum. Dizlik kullanacağım seçim boyunca."