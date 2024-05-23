Trafik kazaları sonrasında doldurulan kaza tutanağı artık e-Devlet üzerinden doldurulabilecek.

Hizmete giren "Kaza Tutanağı Oluşturma" özelliği sayesinde kazalarda kaza tutanağı formu doldurmaya gerek kalmadan telefondan hızlı şekilde kaza tutanağı formu oluşturulabilecek.

Bu hizmet sayesinde vatandaşlar e-Devlet'in iOS ve Android platformlarındaki mobil uygulamasını kullanarak kaza tutanağı oluşturabilecek.

Bu özelliği kullanabilmek için öncelikle e-Devlet mobil uygulamasını güncellemek ve profildeki iki aşamalı doğrulamayı aktif etmek gerekiyor.