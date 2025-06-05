Kahramanmaraş’ın eğitimde öncü kurumlarından Özel Kipaş Eğitim Kurumları, mezuniyet töreniyle öğrencilerini yeni bir hayata uğurlamanın gururunu yaşadı. Eğitimdeki başarıları ve vizyoner yaklaşımlarıyla bilinen Kipaş, bu anlamlı günde mezunları için coşku dolu ve duygusal bir tören düzenledi.

Törene; öğrenciler, veliler ve öğretmenler yoğun katılım gösterdi. Mezun öğrenciler, yıllar süren emek ve gayretin ardından kep atma anıyla büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadı. Mezuniyet töreni, alkışlar, sevinç gözyaşları ve hatıra fotoğraflarıyla adeta bir şölen havasında geçti.

Kipaş Eğitim Kurumları yetkilileri, törende yaptıkları açıklamada, öğrencilerin sadece akademik anlamda değil; ahlaki değerler, kişisel gelişim ve toplumsal sorumluluk bilinciyle de donatıldığını vurguladı. Mezun olan gençlerin gelecekte büyük başarılara imza atacağına inandıklarını belirterek, onlara olan güvenlerini dile getirdiler.

Kipaş ailesi, yeni mezunlarına hem akademik hem de yaşam yolculuklarında başarılar dileyerek, her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti. Mezuniyet töreni, öğrenciler ve aileleri için unutulmaz anılarla sona erdi.