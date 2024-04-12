Adalet Bakanlığı, kira ve tahliye davalarındaki yükü hafifletmek için ücretsiz arabuluculuk hizmetini devreye aldı. Ancak, yapılan incelemeler büyükşehirlerdeki durumun endişe verici olduğunu gösteriyor. Verilere göre, her 10 başvurudan 7'si hala dava sürecine giriyor, arabuluculuk sürecinin etkili olmadığı görülüyor. Bu durum, büyükşehirlerdeki kira ve tahliye anlaşmazlıklarının çözümünde yeni yaklaşımların düşünülmesi gerektiğini vurguluyor.

Fahiş kira artışları nedeniyle kiracılar ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde arabuluculuğun etkinliği sorgulanırken, durumun üzerinde ciddiyetle durulması bekleniyor.

