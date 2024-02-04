Özellikle Ankara’da bakanlık nezdinde üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Kahramanmaraş iş dünyasının bu seferki adresi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ile siyaset ve iş dünyasından oluşan heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ı ziyaret etti. Kahramanmaraş ekonomisinin masaya yatırıldığı ziyarette, kentin beklenti ve talepleri iletildi.

Ziyarete ilişkin konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, “Başta sanayi ve ticareti olmak üzere her alanda ‘Daha güçlü bir Kahramanmaraş’ için çalışmalarımıza azimle devam edeceğiz” dedi. Başkan Buluntu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Bugün Ankara’da Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’ın ev sahipliğinde önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Kahramanmaraş’ımız için oldukça kritik bir öneme sahip olan toplantıda; TUSAŞ yatırımı, Tomsuklu İhtisas OSB’nin ödeneğinin arttırılması, yeni sanayi alanlarındaki işlemlerin hızlandırılması, Küçük Sanayi Sitesi Yerinde Dönüşüm Projesi’nin hızlandırması vb. konularda Sayın Bakanımızla görüşmeler yaparak, iş dünyamızın sorun ve taleplerini ilettik.

Sorunlarımıza olan ilgisi ve çözümcül yaklaşımları dolayısıyla Sayın Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’a, ziyaretimizde bizlere eşlik eden Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye, Değerli Milletvekillerimize, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel’e, Meclis Başkanımız M. Hanefi Öksüz’e, Ticaret Borsası Başkanımız Mustafa Narlı’ya ve Kıymetli iş insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.” İfadelerini kaydetti.



