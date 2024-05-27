Sarı-kırmızılılar, 102 puana ulaşarak Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu. Galatasaray üst üste ikinci, toplamda ise 24. şampiyonluğunu ilan etti.

Son hafta maçlarının ardından gol kralı da belli oldu. Konyaspor karşısında 2 kez fileleri havalandıran Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi, ligdeki gol sayısını 25'e çıkardı ve Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu gol kralı oldu.

Galatasaray, Süper Lig`de bir şampiyonluk alması durumunda beşinci yıldızı takacak.

Kaynak: TRT HABER