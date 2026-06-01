Adana'nın Kozan ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Mayıs'tan itibaren farklı noktalarda asayiş uygulaması yaptı.

Ruhsatsız 1 tabanca ve 3 tüfek ile 4,41 gram uyuşturucu ele geçirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 5 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA