Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ait politika faizi oranını değiştirmeyerek yüzde 45'te sabit bıraktı.

Ancak, Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımlarına devam ediyor.

Bu kapsamda kredilerden sonra bir düzenleme de kredi kartlarına geldi.

Kredi kartlarının faiz oranlarında değişiklik yapıldı.

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kredi kartı nakit avans faizi yükseldi

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, kredi kartı nakit avans faizi yüzde 4,42'den yüzde 5'e yükseldi.

Kredili mevduat hesabı faizi ise yüzde 5 oldu.

Yeni faiz oranları, bugünden itibaren geçerli olacak.

İhtiyaç kredisi ve nakit avans faiz oranı farkı giderildi

Son günlerde ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yaşanan artış sonrası nakit avans için uygulanan faiz oranı, ihtiyaç kredisi faiz oranına göre düşük kalmıştı. Yapılan değişiklikle farklılık giderildi.

Bankaların tüzel kişi TL payı için aylık artış hedefi

Merkez Bankası'nın bankalara gönderdiği uygulama talimatı ile gerçek ve tüzel kişiler için uygulanan TL payı hedefleri de güncellendi.

Buna göre, bankaların tüzel kişi TL payı için aylık artış hedefi getirildi. Daha önce tüzel kişi TL payı için bir önceki aya göre artış hedefi bulunmuyor ve 18 Ağustos 2023'teki seviyesinin korunması gerekiyordu.

Ayrıca, bankaların TL payı seviyelerine göre farklı olarak belirlenmiş olan gerçek kişi TL payı aylık artış hedefleri güncellendi ve hedeflerin sağlanamaması halinde uygulanacak komisyon oranı artırıldı.

Bu uygulama da, bugünden itibaren geçerli olacak.