Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; 27 Ocak 2023 haftasında 478 milyar 359 milyon lira olan bireysel kredi kartı harcamaları (taksitli dahil), 26 Ocak 2024 itibarıyla 1 trilyon 204 milyar 208 milyon liraya çıktı. Yani son 1 yılda kartla yapılan harcamalar 726 milyar lira (yaklaşık yüzde 150) artmış durumda. Kredi kartları aracılığıyla yapılan rekor harcamalar ekonomi yönetiminin de dikkatinden kaçmadı. Bu kapsamda faiz artışı, limit kısıtlaması veya taksit sayısının azaltılması gibi önlemler konuşuluyor.

DÜZENLEMELERİ BEKLEMEYİN

Tüketiciler kredi kartına gelecek kısıtlamaları beklemeden harekete geçip harcamalarını kontrol altına almalı. Kredi kartı limiti, tüketiciye gelirine göre tanımlanan hazır bir kredidir. Günlük hayatta sağladığı avantajlar paha biçilemez. Amacına ve kuralına uygun kullanıldığında büyük faydalar sağlar. Tam tersi durumda yani ipin ucu kaçtığında tamiri zor hasarlar bırakıyor. O yüzden kredi kartı sahiplerinin güncel faizlerden, yasal mevzuatlara kadar birçok detayı bilerek ayağını yorganına göre uzatması gerekiyor.

DOĞRU LİMİT BELİRLEYİN

Kredi kartı limiti, yasalarla belirleniyor. İlk defa kredi kartı sahibi olacak kişiler için ilk yıl kredi kartları limiti aylık net belgeli gelirin en fazla 2 katı olarak belirleniyor. Takip eden yıllarda ise limit gelirin 4 katına çıkarılabiliyor. Eğer kart harcamalarınızda ölçüyü kaçırıyorsanız, limitiniz de en üst tutardan belirlenmişse bankadan bunun düşürülmesini talep edin. Bankalar bu talebi uygulamak zorunda.

TEMEL İHTİYAÇLARA ODAKLANIN

Geliriniz borçlarınızı kapatmaya yeterli olsa da harcamalarda önceliğiniz temel ihtiyaçlar olsun. Gelirinizden artan parayla zor zamanlar için ‘acil durum fonu’ oluşturun. Ayrıca banka hesabınızda, Bireysel Emeklilik Hesabı’nızda (BES) biriken paranız varsa bu varlıklara güvenerek ihtiyaç dışı harcamalar için kredi kartınıza yüklenmeyin.