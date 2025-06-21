21 ve 22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hem sınav adaylarına hem de velilere yönelik anlamlı bir destek programı gerçekleştirdi.

Ücretsiz ulaşım hizmetiyle sınav merkezlerine erişimi kolaylaştıran Büyükşehir Belediyesi, velileri de unutmadı. Onikişubat’ta KSÜ Avşar Kampüsü Fen Fakültesi önünde, Dulkadiroğlu’nda ise Hacı Bektaşi Veli Caddesi üzerindeki okul bölgesinde bekleme alanları oluşturuldu.

Bu alanlarda velilere çay, simit ve su ikramı yapılırken, sınav sürecinde daha huzurlu ve konforlu bir atmosfer sağlandı. Ayrıca belediyeye bağlı mobil ekipler, sınav süresince sahada görev alarak çeşitli sınav merkezlerinde benzer ikramlarda bulundu.

Veliler, çocuklarını beklerken hem ikramlardan yararlandı hem de sınavın stresi içinde kısa bir nefes alma imkânı buldu. Uygulama, vatandaşlardan büyük takdir gördü.