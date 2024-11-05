Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve diğer kurumların katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, palyaço gösterisi ve müzik dinletisi çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi, çocuklara oyuncak, boyama kitabı ve kırtasiye malzemesi gibi hediyeler vererek onlara destek oldu. Lösemi hastası Hüseyin Çam, “Bugün benim en mutlu günüm” derken, Akif Yılmaz ise etkinlikten çok keyif aldığını ve emeği geçenlere teşekkür etti. Büyükşehir yetkilileri, lösemili çocukların tedavi süreçlerinde her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.