MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilen dört kentte vatandaşlar kamu kurum ve kuruşlarının destekleriyle organize edilen programlarda ilk iftarını yaptı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesine Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce kurulan çadırda sıraya giren vatandaşlar yemeklerini aldıktan sonra iftar saatini bekledi.

Ezanın okunmasıyla vatandaşlar ramazan ayının ilk iftarını yaptı.

Bölge Müdürlüğünce, kentte ramazan ayı boyunca günlük 1500 kişilik 4 çeşit yemek iftar sofrasında vatandaşlara ikram edilecek.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ta iftar çadırı binlerce kişiyi ağırladı.

Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Milli İrade Meydanı’nda kurulan iftar çadırı, ramazanın ilk gününde binlerce vatandaşı ağırladı.

Yoğun katılımın olduğu programda, vatandaşlara özenle hazırlanan yemekler ikram edildi.

- Adıyaman

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman’da vatandaşlar Emlak Konut, TOKİ, İLBANK, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan çadırda ramazan ayının ilk iftarını yaptı.

- Kilis

Kilis’te Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce İsmet Paşa Mahallesi'nde kurulan çadırda, sıraya giren vatandaşlar yemeklerini aldıktan sonra iftar saatini bekledi.

Bölge Müdürlüğünce ramazan ayı boyunca günlük 500 kişilik 4 çeşit yemek iftarda vatandaşlara ikram edilecek.