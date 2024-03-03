İngiltere Premier Lig'in 27. haftası dev bir maça sahne oldu. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ile Erik ten Hag'ın çalıştırdığı Manchester United karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan Manchester derbisinde ev sahibi City, 1-0 geriye düşmesine rağmen ezeli rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

City'den harika dönüş

Manchester United, 8. dakikada Marcus Rashford'ın yaklaşık 25 metreden attığı müthiş golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Manchester City, 56. dakikada Phil Foden'ın ceza sahası dışından attığı harika golle eşitliği sağladı. Foden, 80. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi.

Erling Haaland, 90+1'de maçın skorunu belirledi.