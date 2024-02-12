Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek için üç önemli formül sıraladı.

Bakan Şimşek, açıklamasında konut kira artışlarını önlemek için konut arzının artırılacağını, yeni sosyal konut projeleri geliştirileceğini ve dar gelirli vatandaşların konuta erişiminin artırılacağını bildirdi.

Yazılı soru önergesine cevap verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın kira artışlarına yönelik yazılı soru önergesini yanıtladı.

"Gerçek kira endeksi 2023 Kasım'da 1888,02 değerine ulaştı"

2018'in Kasım ayında 475,07 olan "gerçek kira" endeksinin 2023'ün Kasım ayında 1888,02 değerine ulaştığını belirten Şimşek, 2018-2023 dönemindeki artış oranının yüzde 297,42 olduğunu aktardı.



"Kira artış oranı aralık ayında yüzde 4,48'e geriledi"

Şimşek, 2023'ün Eylül ayında yüzde 9,52 olan aylık kira artış oranının ekim ayında yüzde 7,91'e, kasım ayında yüzde 5,97'ye ve aralık ayında yüzde 4,48'e gerilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

Orta vadede, enflasyonla mücadele ve kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek üzere konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır.

Kiraları düşürmek için yapılacaklar:

-Konut arzı artırılacak.

-Yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek.

-Dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacak.

Kira artış oranı:

Eylül 2023 yüzde 9,52

Ekim 2023 yüzde 7,91

Kasım 2023 yüzde 5,97

Aralık 2023 yüzde 4,48