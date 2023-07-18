Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) başkanlığına Hafize Gaye Erkan getirildi.

Erkan'ın başkanlık ettiği ilk Para Politikası Kurulu (PPK) kararına göre, 27 ayın ardından ilk kez politika faizi yükseltildi.

Politika faizi, 650 baz puanlık artışla yüzde 8,5'tan yüzde 15'e çıkartıldı.

Toplantı metninde de kademeli faiz artışlarına devam edileceği sinyali verildi.

Faizin yüzde 15'e çıkartıldığı toplantının ardından, ikinci toplantı 20 Temmuz 2023 Perşembe günü gerçekleşecek ve Merkez Bankası, faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak.

Politika faizinin yüzde 20 artırılması bekleniyor

Ekonomistlerin katıldığı anketlerin sonucuna göre, TCMB'nin perşembe günü yapacağı toplantıdan artış bekleniyor. Reuters anketine göre de TCMB’nin geçen ay başladığı kademeli faiz artışlarına, bir haftalık repo faizini perşembe günü 500 puan artışla yüzde 20’ye çekerek devam etmesi bekleniyor.

Tahminler yüzde 17 ila yüzde 21,50 bandında

Reuters anketine katılan 23 ekonomistin tamamı bu hafta faiz artışı beklerken, tahminler yüzde 17 ila yüzde 21,50 bandında yer alıyor.

"Enflasyon görünümünde belirgin düzelme olana kadar sıkılaşma devam edecek"

TCMB, haziran ayındaki kararında enflasyon görünümünde belirgin düzelme olana kadar sıkılaşmanın devam edeceğini söylemişti.

AA Finans'ın beklenti anketinden 500 baz puan artış beklentisi çıktı

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler de TCMB'nin, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.