Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, otomobiliyle çarptığı motosikletteki 2 kişinin üzerinden geçip kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çağdaşkent Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, ani manevrayla sola dönüş yaparken karşı yönden gelen motosiklete çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki 3 kişiden 2'si yola savruldu, bir çocuk ise otomobilin kaputuna düştü. Araçtan inen sürücü, kaputtaki çocuğu indirip yeniden direksiyon başına geçti. Otomobiliyle yerde yatan 2 yaralının üzerinden geçen zanlı, bölgeden uzaklaştı.
Olayı fark edip yaralıların yardımına koşan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 1'i çocuk 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bir apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülenen olaya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Otomobil sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.