HATAY (AA) - ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından açılan kurslarda pijama, ceket, mont, ipekten şal, fular ve tülbent gibi giysiler ile buğday saplarından dekoratif eşya üretimiyle ilgili meslek edinme kursu alan kadınların yaptığı ürünlerin yurt dışına da pazarlanması hedefleniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelerin ağırlandığı Yunus Emre Mahallesi'ndeki İbrahim Çeçen Vakfı Yaşam Alanı'nda, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM), EkoDoku Sürdürülebilir Yaşam Kooperatifi ve Halk Eğitimi Merkezince dokuma, dikiş ve sepet örücülüğü kursu başlatıldı.

Kurslara kayıt yaptıran 487 kadından 177'si bu zamana kadar sertifika alarak meslek sahibi oldu. Diğer kursiyerlerin eğitimlerine ise devam ediliyor.

Burada hazırlanan ürünler, hem sosyal medya üzerinden açılan hesaplar aracılığıyla hem de İskenderun Belediyesince Ziraat Park'ta oluşturulan stantlarda satılıyor.

Yaptıkları giysi ve dekoratif eşyalardan gelir elde eden kadınların ürünlerinin artık yurt dışına da pazarlanması hedefleniyor.

- "Koydukları el emeği zamanla evdeki mevcut ekonomiye büyük destek sağlamaya başladı"

İbrahim Çeçen Vakfı Hatay Temsilcisi Feyza Doğrul, AA muhabirine, depremin ardından kadınlara maddi ve manevi destek olmak için kurslar açıldığını söyledi.

Kurslarla kadınların becerilerini ortaya çıkardığını anlatan Doğrul, "Bir el emeği ortaya koydular. Koydukları el emeği de zamanla artık evdeki mevcut ekonomiye büyük destek sağlamaya başladı. Daha sonra alanımız içerisine gelen misafirlerimiz ve İbrahim Çeçen Vakfı olarak kadınlarımızın hazırladığı ürünleri özel günlerde satın aldık." dedi.

Ziraat Park'taki Ramazan Şenliği'nde de ürünlerin sergilendiğini belirten Doğrul, şöyle konuştu:

"Numune ürünler üzerinde çokça çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bizler çok güçlü olmamız gerektiğinin farkındayız. Durduğumuz yerde saymak yerine şu anki hedeflerimiz içerisinde yurt dışına açılmak da var. Yurt dışıyla alakalı numune ürün faaliyetlerimize başladık. Böyle bir hedefimiz var. Birer numune çalışması yaparak 'yurt dışında kimlere ve nerelere ulaştırabiliriz' çalışması gerçekleştirdik. Artık bize geri dönüşleri bekliyoruz."

- Kursiyerler kendilerine sunulan destekten memnun

Dikiş kursunda eğitim alanlardan 50 yaşındaki Ayfer Kocacık, depremde 20 yakınını kaybettiğini ve kurslarla moral bulduğunu anlattı.

Meslek edindiği için mutlu olduğunu dile getiren Kocacık, "Normal hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Kurslar çok katkı sağladı. Ufak ufak aile bütçemize de katkıda bulunuyoruz. Eşimize 'Para ver.' demektense kendi kazandıklarımızı harcamak çok daha güzel duygu." diye konuştu.

Kursiyerlerden 53 yaşındaki Hatice Menşur da kurslarla teselli bulduğunu, kendi ayakları üzerinde durduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, "Evimize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanına ürünlerimizi satmayı düşünüyoruz." dedi.

İpek dokuma eğitimi alan kursiyerlerden 52 yaşındaki Zeynep Doğru da ailesine destek olmak için çalıştığını kaydetti.