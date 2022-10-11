Bahçeli, CHP'nin başörtüsü teklifini "baştan savma ve samimiyetsiz" olarak değerlendirerek, "Yeniden tartışma ortamı yaratmanın kimseye faydası yok" dedi.

"Yasal değil anayasal güvence için gelin elinizi taşın altına koyun. İşte er meydanı, işte tutarlılığınızı göstermenin altın fırsatı. Başörtüsü meselesi bitmiş mağduriyetler kapanmıştır. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefi başkadır. CHP'nin geçen hafta hazırladığı teklif baştan savma ve samimiyetsizdir. Kılıçdaroğlu şayet samimi ise buyursunlar gündemdeki anayasa değişiklik paketine destek versinler."