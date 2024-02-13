MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, “31 Mart’ta Cumhur İttifakı, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini yerel yönetimle kenetleyecektir” ifadelerini kullandı.

31 Mart seçimlerine 48 gün kala, CHP kısık ateş altında gizli pazarlıklar sarmalında, sandık ittifakı kisvesiyle DEM’in yani PKK’nın çekim alanına girmiştir. Bunun dışında ne söylense beyhudedir. Saklı gerçekler, kirli ilişki ağları uyanık ve şuurlu vicdan sahibinin dikkatinden kaçmayacaktır. 31 Mart seçimlerinde alayının foyası ortaya çıkacaktır. 31 Mart’ta Cumhur İttifakı, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini yerel yönetimle kenetleyecektir.

