Ak Kadrolarında Eşlik Ettiği Milletvekili Köksal İlk Olarak Burada Oy Kullanan Vatandaşlarla Bir Süre Sohbet Etti.

Ardından 2086 Numaralı Sandıkta Oyunu Kullanan Milletvekili Köksal Sandık Görevlilerinden Bilgiler Aldı.

Ardından Diğer Sandıkları Da Gezen Milletvekili Köksal Görevlilere Katılım Oranlarını Sorarak Onlara Kolaylıklar Diledi.

Ziyaretleri Sonunda Açıklamalarda Bulunan Milletvekili Köksal Sıkıntısız Bir Şekilde Oy Verme Sürecini Atlattıklarını İfade Ederek Sonuçların Herkes İçin Hayırlı Olmasını Temenni Etti.

