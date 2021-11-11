Milli Ağaçlandırma Günü’nde Elbistan Adalet Ormanı’na meyve ve çam fidanı dikildi

KAHRAMANMARAŞ 11.11.2021, 15:56
Milli Ağaçlandırma Günü’nde Elbistan Adalet Ormanı’na meyve ve çam fidanı dikildi